Казахстан принял участие в XX Совещании председателей верховных судов государств-членов ШОС, состоявшемся в китайском городе Ханчжоу. Форум собрал представителей судебных систем девяти стран, передаёт BaigeNews.kz.

Встречу организовал Верховный народный суд КНР. В числе участников — представители Индии, Ирана, Беларуси, Казахстана, Китая, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана.

Казахстанскую делегацию возглавил председатель Верховного суда РК Асламбек Мергалиев. Его сопровождали председатель Атырауского областного суда Мухтар Парменов и заведующий Отделом международных связей Судебной администрации Думан Омаров.

Выступая перед участниками, А. Мергалиев подчеркнул, что такие форматы способствуют обмену опытом и совместной выработке решений на фоне глобальных и региональных вызовов.

Он представил казахстанский опыт:

меры по усилению кибербезопасности судов,

внедрение защищённых цифровых платформ для подачи исков и доступа к судебным актам,

повышение квалификации в сфере ИТ и ИБ,

использование искусственного интеллекта в судопроизводстве.

Также спикер отметил, что Казахстан активно развивает альтернативные способы разрешения споров, что снижает нагрузку на суды. Сегодня по третьему делу предприниматели сами идут на примирение, тогда как ранее это происходило лишь в 2–3% случаев.

Важным направлением стали усилия ювенальных судов: создание безопасной правовой среды для детей, противодействие насилию и терроризму, защита прав и правовых гарантий.

М.Парменов и Д.Омаров также рассказали о казахстанской системе ювенальной юстиции и развитии IT-сервисов в судах.

На полях форума А.Мергалиев провёл двусторонние встречи с руководителями судов Китая, Ирана и Кыргызстана. Темами стали доступ к правосудию, цифровизация и независимость судебной власти.

Совещание завершилось подписанием совместного заявления. Следующая встреча пройдёт в Иране.

В начале года Токаев отметил уникальность ШОС, приняв Генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества Нурлана Ермекбаева.