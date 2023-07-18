Судом пригрозил аким Астаны застройщикам проблемных домов

Фото: Instagram / jenis_qasymbek

Аким Астаны Женис Касымбек на местах встретился с жителями ряда жилых комплексов, строительство которых частными застройщиками затягивается, передаёт BaigeNews.kz.

Это, к примеру, ЖК "Казанат-2", "София", "Оазис", "Arai apartments", написал аким на своей странице в Instagram.

"Помимо отставания от графика также имеются проблемы с документами, финансированием и другие. За выявленные нарушения застройщики привлечены к административной ответственности. Призываю застройщиков не играть с судьбами людей! В случае, если не будут выполнены законные требования и устранены нарушения в срок, дела будут направлены в суд. Материалы будут рассматриваться в уголовной плоскости. Объекты же будут передаваться другим инвесторам", — отметил Касымбек.

По его словам, аналогичные проблемы имеются в ЖК "Сапсан", "Diana", "R-club", "R-club Deluxe", "Аскер 1 и 2", "Актау сити".

"Совместно с правоохранительными органами будем контролировать ход строительства проблемных домов", — пообещал аким.