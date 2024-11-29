Судоисполнители прикрывали должников-алиментщиков в области Абай

Прокуратура в области Абай выявила два факта незаконного снятия судебными исполнителями ареста с трех транспортных средств должников при наличии у них задолженности по алиментам более 2 млн тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение прокуратуры региона.

"В настоящее время начато досудебное расследование по ст. 251 УК "Злоупотребление полномочиями частными судебными исполнителями", - говорится в информации прокуроров.

Кроме этого, прокуратура установила факты неисполнения обязанностей по уплате средств на содержание детей, сокрытие должниками своих доходов, а также непринятие судоисполнителями мер по реализации имущества.

"Последние не реализовали 11 единиц транспорта, 12 квартир и два земельных участка при наличии долгов свыше 40 млн тенге. По указанию прокуратуры в отношении четырех должников начаты досудебные расследования по ст.139 УК за неисполнение обязанностей по уплате средств на содержание детей", - добавили в прокуратуре области Абай.

Ранее сообщалось, что прокуроры заставили алиментщиков погасить долги на 50 млн тенге в Жетысуской области.