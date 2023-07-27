Судно с 3000 автомобилями Mercedes в Северном море тонет из-за пожара

Фото: DUTCH COASTGUARD

Предположительно, загорелся электрокар, затем огонь перекинулся на остальные машины.

Один член экипажа погиб и несколько получили травмы 26 июля при пожаре в Северном море на грузовом судне Fremantle Highway. Оно перевозило 2857 автомобилей. По предварительным сведениям, большинство машин на нём марки Mercedes, включая электрокары и автомобили премиум-класса. Об этом сообщает издание vesty.co.il.

Предположительно, сначала загорелся один электрический автомобиль, затем огонь перекинулся на остальные машины. Экипаж пытался самостоятельно потушить пожар, но безуспешно. Выживших членов экипажа эвакуировали на катерах и вертолётах береговой охраны Нидерландов.

Пожар произошёл примерно в 30 километрах от острова Амеланд (Нидерланды). Судно Fremantle Highway под панамским флагом следовало из немецкого порта Бремерхафен в Порт-Саид (Египет).

Как сообщает BBC, операция по спасению идёт с привлечением сразу нескольких спасательных и буксирных судов, однако специалисты опасаются, что сухогруз будет гореть ещё несколько дней.

Борта горящего судна поливают водой с буксиров, чтобы охладить их, но делают это осторожно, чтобы не затопить его.

После того, как члены экипажа не смогли самостоятельно справиться с огнём, некоторым из них пришлось прыгать в воду с 30-метровой высоты.