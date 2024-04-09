Судмедэксперт о смерти Нукеновой: Человек сам такие травмы не получает

В Астане продолжается судебное разбирательство по делу об убийстве Салтанат Нукеновой. В содеянном подозревают её супруга экс-министра нацэкономики Куандыка Бишимбаева. На суде в качестве свидетеля выступил судебно-медицинский эксперт, который проводил дополнительную экспертизу причин смерти Нукеновой, передаёт BaigeNews.kz.

Ранее адвокаты Бишимбаева отметили, что к экспертизе были привлечены частные эксперты и ходатайствовали признать экспертизу тела погибшей недопустимой.

Во время выступления свидетеля адвокат потерпевшей стороны спросила о его стаже работы, а также о том, есть ли различия между частным и государственным экспертами.

"Я 26 лет работал государственным судебно-медицинским экспертом. Из которых восемь-девять лет руководил экспертной службой Алматы. Никакой разницы нет. Мы руководствуемся одними и теми же правилами, теми же медицинскими правилами и критериями", — сказал эксперт.

Свидетель также пояснил, что дополнительная экспертиза проводится в случае, если после первой экспертизы остались неточности и дополнительные вопросы. Так было в случае с экспертизой тела Салтанат Нукеновой.

Он также сообщил, что с учетом характера травм погибшей для участия в экспертизе был привлечен специалист в области нейрохирургии.

На манекене в зале суда, он показал какие травмы получила Нукенова.

"Эти повреждения обнаружены, описаны в результате экспертизы трупа потерпевшей Нукеновой. И все эти повреждения записаны с заключением эксперта. Это никто не придумал. Это объективные данные, которые отражены в заключении эксперта", — сказал свидетель.

На манекене он отметил точки, области повреждений, которые были установлены, описаны при исследовании трупа.

"Это все вместе в совокупности является травмой головы. Туда входит область лица и черепа. Синими указаны кровоподтеки, красными – ссадины", — сказал судебно-медицинский эксперт.

По его словам, у Нукеновой были кровоподтёки, ссадины, раны. Помимо этого были обнаружены внутри-черепное повреждения в виде субдуральной гематомы и субарахноидальное кровоизлияние.

Все это в совокупности квалифицируется как тяжкий вред, добавил эксперт.

Причина смерти Нукеновой – это все полученные травмы. Эксперт считает, что их нельзя рассматривать отдельно.

Прокурор уточнила о травмах, которые были получены в результаты удара по голове.

"Сам человек в сознании такие травмы головы не получает. Потому что он даже бывает случайно при падении рефлекторно защищает голову. Да, когда человек падает с высоты, не может защитить голову. Но на плоскости, стоя человек, упасть головой и получить повреждения не может", — сказал свидетель.

Ранее Бишимбаев сообщил в суде, что его супруга в ночь смерти в туалете вип-кабинки, где они находились вдвоем, билась лицом в унитаз. В ту ночь, Нукенова, по его словам, плохо контролировала свое тело.

Бишимбаев также заявил, что не признает вину в суде.