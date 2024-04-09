Судмедэксперт о смерти Нукеновой: Человек сам такие травмы не получает
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В Астане продолжается судебное разбирательство по делу об убийстве Салтанат Нукеновой. В содеянном подозревают её супруга экс-министра нацэкономики Куандыка Бишимбаева. На суде в качестве свидетеля выступил судебно-медицинский эксперт, который проводил дополнительную экспертизу причин смерти Нукеновой, передаёт BaigeNews.kz.
Ранее адвокаты Бишимбаева отметили, что к экспертизе были привлечены частные эксперты и ходатайствовали признать экспертизу тела погибшей недопустимой.
Во время выступления свидетеля адвокат потерпевшей стороны спросила о его стаже работы, а также о том, есть ли различия между частным и государственным экспертами.
"Я 26 лет работал государственным судебно-медицинским экспертом. Из которых восемь-девять лет руководил экспертной службой Алматы. Никакой разницы нет. Мы руководствуемся одними и теми же правилами, теми же медицинскими правилами и критериями", — сказал эксперт.
Свидетель также пояснил, что дополнительная экспертиза проводится в случае, если после первой экспертизы остались неточности и дополнительные вопросы. Так было в случае с экспертизой тела Салтанат Нукеновой.
Он также сообщил, что с учетом характера травм погибшей для участия в экспертизе был привлечен специалист в области нейрохирургии.
На манекене в зале суда, он показал какие травмы получила Нукенова.
"Эти повреждения обнаружены, описаны в результате экспертизы трупа потерпевшей Нукеновой. И все эти повреждения записаны с заключением эксперта.
Это никто не придумал. Это объективные данные, которые отражены в заключении эксперта", — сказал свидетель.
На манекене он отметил точки, области повреждений, которые были установлены, описаны при исследовании трупа.
"Это все вместе в совокупности является травмой головы. Туда входит область лица и черепа.
Синими указаны кровоподтеки, красными – ссадины", — сказал судебно-медицинский эксперт.
По его словам, у Нукеновой были кровоподтёки, ссадины, раны. Помимо этого были обнаружены внутри-черепное повреждения в виде субдуральной гематомы и субарахноидальное кровоизлияние.
Все это в совокупности квалифицируется как тяжкий вред, добавил эксперт.
Причина смерти Нукеновой – это все полученные травмы. Эксперт считает, что их нельзя рассматривать отдельно.
Прокурор уточнила о травмах, которые были получены в результаты удара по голове.
"Сам человек в сознании такие травмы головы не получает. Потому что он даже бывает случайно при падении рефлекторно защищает голову. Да, когда человек падает с высоты, не может защитить голову. Но на плоскости, стоя человек, упасть головой и получить повреждения не может", — сказал свидетель.
Ранее Бишимбаев сообщил в суде, что его супруга в ночь смерти в туалете вип-кабинки, где они находились вдвоем, билась лицом в унитаз. В ту ночь, Нукенова, по его словам, плохо контролировала свое тело.
Бишимбаев также заявил, что не признает вину в суде.
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