Судьи в Казахстане стали в 2,5 раза чаще нарушать закон
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Закон по вопросам реформирования судебной системы и совершенствования процессуального законодательства одобрили во втором чтении депутаты Сената, передает BaigeNews.kz.
Его инициировали депутаты Парламента. Можно выделить несколько положений документа. Среди них упрощение правил обращения в кассационную инстанцию и исключение предварительного рассмотрения дел в кассационной инстанции по гражданским и уголовным делам. Кроме того, пересмотр дел в Верховном Суде должен будет проводиться лишь в исключительных случаях по представлению судьи Верховного Суда или протесту генерального прокурора.
Также исключены ограничения по спорам, связанным с имущественными интересами физлиц при сумме иска менее 2 000 МРП и юридических лиц при сумме иска менее 30 000 МРП, а также по уголовным проступкам и преступлениям небольшой тяжести;
"Внесены изменения и дополнения, направленные на приведение с принятым в июне Конституционным законом Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон Республики Казахстан "О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан". В целом закон позволит усовершенствовать деятельность кассационной инстанции по уголовным, гражданским и административным делам и обеспечит усиление правовых гарантий реализации права на судебную защиту граждан", - говорится в заключении.
Отвечая на вопросы в ходе обсуждения документа судья Верховного суда Нурия Сисенова заявила, что в этом году в 2,5 раза больше судей стали нарушать закон.
"У нас ведется статистика. За девять месяцев 2024 года именно за грубые нарушения законности при рассмотрении конкретного судебного дела был привлечен 21 судья. За аналогичный период прошлого года было привлечено всего девять судей. Почти в два с половиной раза за девять месяцев этот показатель увеличился", - рассказала Нурия Сисенова.
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