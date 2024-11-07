Судьи в Казахстане стали в 2,5 раза чаще нарушать закон

Закон по вопросам реформирования судебной системы и совершенствования процессуального законодательства одобрили во втором чтении депутаты Сената, передает BaigeNews.kz.

Его инициировали депутаты Парламента. Можно выделить несколько положений документа. Среди них упрощение правил обращения в кассационную инстанцию и исключение предварительного рассмотрения дел в кассационной инстанции по гражданским и уголовным делам. Кроме того, пересмотр дел в Верховном Суде должен будет проводиться лишь в исключительных случаях по представлению судьи Верховного Суда или протесту генерального прокурора.

Также исключены ограничения по спорам, связанным с имущественными интересами физлиц при сумме иска менее 2 000 МРП и юридических лиц при сумме иска менее 30 000 МРП, а также по уголовным проступкам и преступлениям небольшой тяжести;

"Внесены изменения и дополнения, направленные на приведение с принятым в июне Конституционным законом Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон Республики Казахстан "О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан". В целом закон позволит усовершенствовать деятельность кассационной инстанции по уголовным, гражданским и административным делам и обеспечит усиление правовых гарантий реализации права на судебную защиту граждан", - говорится в заключении.

Отвечая на вопросы в ходе обсуждения документа судья Верховного суда Нурия Сисенова заявила, что в этом году в 2,5 раза больше судей стали нарушать закон.