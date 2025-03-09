В Лас-Вегасе состоялся со-главный бой турнира UFC 313, в котором сошлись выступающий за Азербайджан уроженец Казахстана Рафаэль Физиев и американский файтер Джастин Гэтжи, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Поединок в легком весе был запланирован на три раунда, но в итоге не продлился всю дистанцию и завершился в пользу Гэтжи после единогласного решения судей. Таким образом, Джастин одержал 26-ю победу в карьере, а Физиев потерпел четвёртое поражение в ММА. Видео с боя представлено ниже.

Стоит отметить, что Гэтжи и Физиев уже встречались друг против друга в октагоне. В марте 2023 года на UFC 286 американец победил единогласным решением судей.