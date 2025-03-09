  • 9 Марта, 11:27
  • BAIGENEWS

Судьи решили судьбу громкого реванша уроженца Казахстана в UFC

Встретились выступающий за Азербайджан уроженец Казахстана Рафаэль Физиев и американский файтер Джастин Гэтжи.

Сегодня, 10:27
АВТОР
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lowkickmma.com Сегодня, 10:27
Сегодня, 10:27
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Фото: lowkickmma.com

В Лас-Вегасе состоялся со-главный бой турнира UFC 313, в котором сошлись выступающий за Азербайджан уроженец Казахстана Рафаэль Физиев и американский файтер Джастин Гэтжи, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Поединок в легком весе был запланирован на три раунда, но в итоге не продлился всю дистанцию и завершился в пользу Гэтжи после единогласного решения судей. Таким образом, Джастин одержал 26-ю победу в карьере, а Физиев потерпел четвёртое поражение в ММА. Видео с боя представлено ниже.

Стоит отметить, что Гэтжи и Физиев уже встречались друг против друга в октагоне. В марте 2023 года на UFC 286 американец победил единогласным решением судей. 

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