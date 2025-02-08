  • 8 Февраля, 21:05
  • BAIGENEWS

Судьи решили исход боя двух тяжеловесов из Казахстана и России

В итоге Бекжан Бакиров проиграл Ивану Смирнову.

Сегодня, 20:37
АВТОР
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Sports.kz Сегодня, 20:37
Сегодня, 20:37
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Фото: Sports.kz

На турнире Nomad Fighting 12 в Алматы казахстанский боец тяжелого веса Бекжан "Аю" Бакиров провел поединок россиянина Ивана "Огнеборца" Смирнова,  передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Meta-ratings.kz.

По итогам трех раундов победу решение судей одержал Смирнов. Счет судейских записок — 29:28.

В следующем поединке Иван Смирнов проведет бой за чемпионский титул лиги Nomad против своего соотечественника Мурада "Чемпиона" Халидова. 

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