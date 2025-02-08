На турнире Nomad Fighting 12 в Алматы казахстанский боец тяжелого веса Бекжан "Аю" Бакиров провел поединок россиянина Ивана "Огнеборца" Смирнова, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Meta-ratings.kz.

По итогам трех раундов победу решение судей одержал Смирнов. Счет судейских записок — 29:28.

В следующем поединке Иван Смирнов проведет бой за чемпионский титул лиги Nomad против своего соотечественника Мурада "Чемпиона" Халидова.