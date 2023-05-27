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Судьи Конституционного суда прочитали лекции в вузах Алматы
Судьи Конституционного суда встретились со студентами КазНУ имени аль-Фараби, Каспийского общественного университета и Нархоз и провели для молодёжи гостевые лекции, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу КС.
В мероприятии приняли участие преподаватели и около трехсот студентов юридических факультетов.
Кроме того, в КазНУ имени аль-Фараби состоялась презентация академического курса "Конституционное право Республики Казахстан", подготовленного коллективом авторов из ведущих ученых специалистов в области конституционного права.
Председатель КС Эльвира Азимова отметила, что Конституционный Суд в лице университетов и научного сообщества, в первую очередь, видит партнёров в продвижении идеи конституционализма в интересах общества и государства.
Заместитель председателя Бакыт Нурмуханов отметил, что с января этого года в адрес КС поступило порядка трёх тысяч обращений, из которых только 25 процентов касались проверки законов и иных нормативных правовых актов на соответствие Конституции.
"Как показывает анализ, 99 процентов обращений направлены гражданами, характер поднимаемых вопросов которых связан с несогласием решениями судов (42%); признанием НПА или отдельных его положений неконституционными (25%); вопросами доступа к информации (3,5%); соблюдением трудового законодательства (1,3%); вопросами социального обеспечения (1,4%); уголовно-исполнительной системы (1,5%)", — отметил Бакыт Нурмуханов.
Судья КС Роман Подопригора проинформировал слушателей лекции о международной практике органов конституционного правосудия. Так, по данным Венецианской комиссии, конституционные суды действуют более чем в 70 странах, еще в 8 государствах функционируют конституционные советы.
В лекции были затронуты такие особенности конституционного производства, как более продолжительные по времени, невозможность самостоятельно инициировать рассмотрение, меньшая публичность и коллегиальное принятие решений.
Также в своем выступлении Подопригора отметил, что законодательство многих стран предусматривает участие в конституционном производстве представителей законодательной и иных ветвей власти, экспертов, в том числе из числа учёных-правоведов.
Студенты и преподаватели активно задавали интересующие их вопросы. Слушатели поделились своими впечатлениями и отметили, что подобные лекции позволяют им расширить свои знания и глубже понять принципы и процедуры конституционного правосудия.
В завершении мероприятий орган конституционного контроля и высшие учебные заведения заключили меморандум о взаимном сотрудничестве.
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