Судьи довели казахстанского боксёра до слёз

Журналист Аян Толеген в своем телеграм-канале высказался о моменте в финале турнира "Дети Азии", в котором выступил казахстанец Темирхан Жолмахан, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

"Буквально вчера я комплементарно писал, что международные комплексные соревнования в Республика Саха „Дети Азии“ имеют свою хорошую традицию. Я сам был на этих соревнованиях в 2016 году, освещал на телеканале „Qazsport“ и мне всё тогда нравилось.

А уже сегодня приходят вот такие новости. В финале боксерского турнира весовой категории до 52 кг, казахстанец Темирхан Жолмахан бился против местного спортсмена, единственного якута в финалах Айсена Неустроева. В первом раунде открыли счет Айсену и 5:0 в пользу казаха. Во втором 4:1, опять нашему. В третьем раунде Темирхан трижды уронил капу. Один раз как видно на видео, даже не в ходе обмена ударами. Но за это сняли одно очко. Счет 29:27, 28:28, 28:28, 28:28, 27:29. В итоге, главный судья путем голосования присуждает победу местному...

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По-разному можно трактовать подобное — несправедливость/справедливость, тонкие судейские моменты, „воля к победе“ или „домашние стены“. Чтобы это не было, все равно тяжело смотреть как плачут наши парни после тяжелых боев...