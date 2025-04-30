Пятый тур чемпионата Казахстана по футболу вновь вскрыл старую, но не теряющую актуальности проблему — качество судейства. Матч между "Ордабасы" из Шымкента и "Жетысу" из Талдыкоргана стал поводом для оживлённых споров: были ли судейские ошибки, повлияли ли они на результат и, главное, почему в казахстанском футболе тема арбитража регулярно вызывает недовольство и критику? В центре обсуждения — неоднозначные решения рефери, эмоциональная реакция тренера и мнение экспертов, которые в один голос говорят: без системных изменений доверия к судейству не восстановить. Корреспондент BaigeNews.kz собрал все мнения.

Судейство в фокусе: матч "Ордабасы" — "Жетысу"

Комментатор матча Эльдар Аманбаев, следивший за ходом игры в прямом эфире, отметил, что, несмотря на общее равенство в игре, исход поединка оказался под вопросом из-за неоднозначных решений арбитра. По его словам, "Жетысу" провёл достаточно достойный матч, чтобы как минимум увезти из Шымкента ничью.

"Команда из Талдыкоргана наиграла в матче на ничью, пропустив в первом тайме простой гол. И если бы тренер "Жетысу" не поднял шум после матча, то, вряд ли, бы ошибки в матче обсуждались бы. А они были", — подчеркнул Аманбаев.

Критику вызвало удаление главного тренера "Жетысу" Самата Смакова. По мнению комментатора, его поведение было реакцией на непоследовательную трактовку судейских решений в двух аналогичных игровых ситуациях. Это подчёркивает более глубокую проблему — отсутствие единых стандартов в принятии решений.

"Самая главная претензия, наверное, у Самата Кабировича была на его удаление. Он был недоволен решением судьи, потому что там был фол сперва на игроке "Жетысу", потом игрок "Жетысу" сфолил на футболиста "Ордабасы". Судья трактовал два очень похожих эпизода по-разному, что говорит о непоследовательности в его решениях".

При этом Аманбаев признаёт, что эмоции тренера были чрезмерными.

"Смаков эмоционально отреагировал, допустил много резких высказываний в адрес главного и резервного арбитров, за что и был удалён. Основания для карточки, безусловно, были. Однако и судья допустил ошибку. Если бы он не ошибся в том моменте, то, возможно, и тренера не удалили бы".

Жёсткая игра и спорные решения: где грань?

Ситуация с полузащитником Султанбеком Астановым, который сыграл прямой ногой, также вызвала дискуссию. Судья не показал красную карточку, хотя некоторые эксперты могли расценить эпизод иначе. Аманбаев считает, что решение арбитра в этом случае было оправданным.

"Мне кажется, эпизод не тянул на красную карточку. К тому же, не факт, что игрок "Жетысу" забил бы со штрафного".

К концу матча произошёл ещё один спорный момент — фол со стороны игрока "Ордабасы" остался без внимания. В совокупности такие эпизоды и создают ощущение предвзятости или слабой квалификации арбитра.

Несмотря на все замечания, Аманбаев подчёркивает, что речи о предвзятости нет. Проблема не в том, что судья болел за кого-то, а в том, что он проявлял непоследовательность и допускал неоднозначные трактовки.

"Игра была равной, а исход решил один точный удар. Не было спорных пенальти или голов из офсайда. Судьи — тоже люди, они, как и футболисты, могут ошибаться".

Судейская репутация под угрозой, мнение ветерана футбола

Ветеран казахстанского футбола Булат Есмагамбетов смотрит на проблему шире и глубже — не как на разовую ошибку судьи в одном конкретном матче, а как на результат системных просчетов в развитии всего судейского корпуса. По его мнению, казахстанский футбол уже давно страдает от дефицита доверия к арбитрам, и это недовольство распространяется как среди профессионального сообщества, так и среди обычных болельщиков.

"Эта тема обсуждается не первый год. Болельщики часто недовольны исходом матчей", — говорит Есмагамбетов.

Он отмечает, если ранее казахстанские судьи регулярно работали на матчах под эгидой УЕФА, то сейчас такие назначения — редкость. По словам Есмагамбетова, это может быть связано с тем, что международные футбольные организации начинают сомневаться в объективности и квалификации казахстанских рефери.

"Раньше приглашений на международные матчи было больше. Сейчас — меньше. Возможно, УЕФА тоже читает нашу прессу, интересуется нашим футболом и судьями", — отмечает он.

Иными словами, проблема носит репутационный характер. Когда внутри страны регулярно поднимаются обвинения в симпатии судьям к тем или иным клубам, это неизбежно сказывается на внешнем восприятии казахстанского судейства. А репутация — это не просто имидж, а реальный фактор, влияющий на карьерные перспективы арбитров и, в целом, на имидж всего чемпионата Казахстана.

Есмагамбетов предлагает ввести чёткую и справедливую систему дисциплинарной ответственности для арбитров. На его взгляд, эта система должна быть многоуровневой, предусматривающей как возможность на исправление, так и строгие меры при систематических нарушениях. Такая градуированная система позволит не только наказывать, но и воспитывать судей.

"При первой ошибке — предупреждение. Во второй раз — короткая дисквалификация. При третьем нарушении — длительное отлучение. А при четвёртом — полное отстранение от судейства", — предложил ветеран.

Эта модель делает акцент не только на наказание, но и на формирование культуры ответственности. Арбитр должен понимать, что его действия тщательно отслеживаются и оцениваются, и любое нарушение — это не просто эпизод, а потенциальная угроза для всей системы. Такая система также может мотивировать молодых судей работать над собой и избегать ошибок, зная, что последствия будут неминуемыми.

Вице-президент Федерации футбола Алматы Алтай Даумов считает, что даже современные технологии не помогают, если нет честности.

"Вроде бы и VAR появился, но его начали использовать в свою пользу. Где выгодно — находят нарушение, а где нет — просто не смотрят", - отмечает он.

По его словам, необходимо бороться с коррупцией, развивать молодёжную школу судей и обеспечить арбитрам достойные условия.

"Нужно искоренить коррупцию и возродить школу судей. Судьи должны получать достойное официальное вознаграждение, чтобы снизить риск манипуляций", - делится мнением Даумов.

Президент КФФ Марат Омаров пообещал бороться с подкупом в судейском корпусе, но пока остаётся вопрос: останутся ли эти слова на бумаге, или будут реализованы в конкретных действиях?