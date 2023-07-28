"Судей накажут" - эксперт о спорных моментах матча "Ордабасы" - "Легия"

Фото: ФК "Ордабасы"

Казахстанские футбольные клубы начали выступление в Лиге конференций УЕФА и уже порадовали болельщиков результатами. "Тобол" сотворил сенсацию, победив швейцарский "Базель" на выезде, счёт встречи – 1:3. "Актобе" разгромил в Кутаиси местное "Торпедо" - 1:4.

"Ордабасы" же упустил победу на "Легией" из Варшавы. Домашний матч шымкентского команды завершился вничью - 2:2. Всё бы ничего, но в игре были спорные моменты, которые вызвали критику болельщиков.

Это момент со вторым голом гостей, которому вероятно предшествовал офсайд. Также во время матча был спорный эпизод с неназначенным пенальти после контакта игрока "Легии" с Бобуром Абдихоликовым в штрафной площади польской команды.

Как эти моменты повлияли на игру? И все ли действия судьи были правильными? Об этом корреспондент BaigeNews.kz побеседовал с известным казахстанским комментатором Ерболом Каировым.

"Для исландского судьи это был первый еврокубковый матч, насколько я понял. Думаю, нити игры во втором тайме он потерял. В эпизоде со вторым забитым голом в ворота "Ордабасы" атакующий игрок находился в офсайде. Это четко видно и после видеоповтора. К сожалению, в играх квалификации Лиги конференций видеосистема VAR не предусмотрена, хотя она решила бы проблему, и "Ордабасы", скорее всего, одержал бы победу. Что касается момента с неназначенным пенальти, то контакт в чужой штрафной был. Конечно, любой атакующий игрок скажет, что на нем фолили. То же самое сказал мне и форвард "Ордабасы" Абдухаликов после матча. Но надо знать манеру его игры. Просто так Бобур падать не будет. Разумеется, результат матча никто пересматривать не станет. Судей накажут, однако УЕФА об этом на своем официальном сайте оповещать не будет. Надеюсь, в гостевой игре судьи отработают справедливо, и "Ордабасы" пройдёт дальше", - сказал эксперт.

Ответный матч команды проведут в Варшаве 4 августа.

Также стало известно, что фанаты футбольных клубов "Ордабасы" и "Легия" устроили массовую драку. Видео потасовки распространилось в соцсетях. Никто не пострадал, сообщили в полиции.

Налогоплательщикам Шымкента участие местной команды в Лиге конференций обошлось в два миллиарда 321 миллион тенге. Эта сумма была выделена из бюджета города.

"Актобе" и "Тоболу" для участия в еврокубках дополнительного финансирования не выделялось.

Напомним, что в казахстанских футбольных клубах установлен лимит на бюджет в размере 1,2 миллиарда тенге ежегодно. Уменьшение финансирования было связано с критикой президента, который заявил о необходимости сокращать государственные вложения в профессиональные клубы.