Судебный процесс по делу об убийстве Шерзата продолжился после перерыва
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В главном судебном разбирательстве по уголовному делу об убийстве Шерзата Полата был объявлен перерыв до 14:30 часов. Онлайн-трансляция заседания суда продолжена на YouTube-канале BaigeNews.kz.
Отметим, дело рассматривает судья Ержан Жанузаков. Прокуроры – Ержан Туракбаев и Дана Сарсенбай.
На скамье девять подсудимых, среди них один несовершеннолетний.
В первой половине дня в суде зачитали показания покойного дяди Шерзата – Нурганата Гаипбаева. Также был продемонстрирован фрагмент следственного эксперимента с его участием. Эксперимент проводился на месте трагической драки. На видео Гаипбаев подробно показывает, где и как происходило нападение и избиение. В списке нападавших он назвал имена всех подсудимых. У многих, по его словам, были ножи, спрятанные в барсетках.
Ранее патрульный раскрыл детали задержания по делу Шерзата Полата.
Также в суде допросили свидетелей, оплативших за пиво и сигареты в магазине "Камажай".
28 апреля допросили еще одного свидетеля трагедии – Юлдаша Розыбакиева. По словам 19-летнего парня, они с друзьями на трех машинах приехали на место, где убили Шерзата, намного позже, когда всё уже произошло.
Суд также закончил допрашивать двух девушек – Дану Жаксыгельды и Эльмиру Нурбекову.
26-летняя Дана Жаксыгельды заявила, что в тот день подсудимый Абзал Шынасыл попросил ее полить энергетическим напитком нож, которым, по версии следствия, было совершено убийство.
Также она сообщила, что по дороге к магазину "777" она заметила на переднем сиденье автомобиля ружье.
Во время своих показаний Эльмира Нурбекова рассказала о давлении со стороны полиции.
Между тем прокурор Дана Сарсембай обратила внимание суда на несоответствия в рассказах девушки. Гособвинитель пристыдила свидетельницу за поведение, напомнив ей, что она мать четверых детей.
Адвокат семьи Шерзата ранее обратился к Эльмире Нуркеновой с острым вопросом от имени народа. Он усомнился в достоверности показаний свидетельницы.
18 апреля в суде были допрошены потерпевшие и свидетели.
Свидетельница Эльмира Нурбекова в своих показаниях рассказала о том, что происходило после драки у магазина. Также сообщила, что она и подруга гуляли в кафе с подсудимыми перед нападением на Шерзата Полата.
До показаний девушки в суде выступил друг убитого. По его словам, в день трагедии он и еще трое друзей Шерзата пришли помочь в магазине.
Также в суде выступили бабушка, мама и отец Шерзата Полата.
Отец Шерзата рассказал, с чего начался конфликт. Также он объяснил, почему вытащил нож в тот день.
Мать поделилась новыми подробностями событий. По её словам, две девушки, которые находились на месте событий, не только не попытались остановить происходящее, но и мешали оказанию помощи.
Она также рассказала, что ей не дали помочь раненному сыну.
Бабушка Шерзата попросила суд о снисхождении к одному из обвиняемых.
Также она заявила, что группа, участвовавшая в трагических событиях, действовала с заранее подготовленным умыслом.
Кроме того, она со слезами на глазах сказала, что воспитывала Шерзата с малых лет и была ему как вторая мать. По её словам, внук не был агрессивным и не лез в драки.
17 апреля в ходе заседания суда был определён порядок выступления сторон.
Судья подчеркнул, что все участники процесса будут заслушаны в полном объёме.
Ранее подсудимым задали вопрос, признают ли они свою вину и согласны ли с предъявленным обвинением.
Прокурор зачитала, от чего скончался Шерзат Полат.
Также были озвучены подробности обвинений против девяти фигурантов дела.
Ранее адвокаты подсудимых и потерпевшие обратились с просьбой перенести место судебного заседания в СИЗО в Алматы. Судья отказал в данном вопросе.
Кроме того, адвокат пожаловался на ущемление прав родителей обвиняемых.
Между тем, судья Ержан Жанузаков попросил участников воздержаться от интервью СМИ.
Напомним, трагедия произошла в продуктовом магазине "Қамажай" в Талгаре. Завязалась массовая драка с применением огнестрельного и холодного оружия, в результате Шерзат погиб.
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