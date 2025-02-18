Верховный Суд Казахстана рассмотрел кассационное ходатайство гражданина Г. и отменил ранее вынесенные судебные решения, признав его добросовестным приобретателем нежилого помещения в Алматы, передаёт BaigeNews.kz.

В 2003 году университет в форме ЗАО со 100% государственным участием продал нежилое помещение (столовую) аффилированному ТОО. Позднее акимат Алматы предоставил ТОО земельный участок в долевую собственность.

В 2006 году ТОО перепродало недвижимость компании, которая затем передала её банку в залог по кредиту. После невыплаты займа имущество перешло банку, а в 2015 году гражданин Г. приобрёл его в собственность.

Прокурор, выявив нарушения в первой сделке 2003 года, оспорил все последующие сделки, и суды первой и апелляционной инстанций постановили вернуть объект университету.

При рассмотрении кассационной жалобы Г. Верховный Суд установил:

Договор 2003 года действительно был заключён с нарушением закона ("Об акционерных обществах"), так как сделка не была утверждена единственным акционером.

Сделка по продаже земельной доли также признана недействительной, поскольку её утверждение не входило в компетенцию акима Алматы.

Однако банк приобрёл имущество законно, так как должник не исполнил обязательства, а судебный исполнитель действовал в соответствии с законодательством об исполнительном производстве.

Гражданин Г. не знал и не мог знать о нарушениях при первоначальной продаже имущества, поэтому, в соответствии со статьёй 261 ГК, он признан добросовестным приобретателем.

Исходя из этих обстоятельств, кассационная коллегия изменила судебные решения в пользу Г., восстановив его право собственности на недвижимость.