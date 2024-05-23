Судебный исполнитель похитил алименты ребёнка в Астане
Вчера, 16:23
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Вчера, 16:23Вчера, 16:23
243Фото: baigenews.kz
Прокуратурой района Нура зарегистрировано уголовное дело по факту хищения частным судебным исполнителем свыше миллиона тенге, предназначенных для выплаты алиментов, передаёт BaigeNews.kz.
Установлено, что на протяжении года судебный исполнитель перечислял деньги должника на счёт собственного сына вместо матери малолетнего ребёнка.
При этом взыскатель, не ведая о добросовестности перечислений алиментов бывшим супругом, неоднократно обращалась к ЧСИ с требованиями принять меры к должнику.
Уголовное дело в отношении частного судебного исполнителя по факту злоупотребления полномочиями направлено в суд.
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