Состоялся визит делегации судебной системы Республики Казахстан в Лондон. Мероприятие прошло в рамках Юридического симпозиума и серии деловых встреч, направленных на укрепление международного сотрудничества и обмен передовыми практиками в области правосудия, передаёт BaigeNews.kz.

Делегацию возглавил председатель Верховного суда Асламбек Мергалиев. В её состав также вошёл руководитель Судебной администрации Наиль Ахметзакиров.

Ключевым моментом визита стала встреча с заместителем председателя Верховного суда Великобритании лордом Ходжем. Обсуждались вопросы обеспечения независимости судебной системы, соблюдения профессиональной этики судей, а также современные вызовы правосудию в условиях цифровизации.

Лорд Ходж высоко оценил проводимые в Казахстане судебные реформы и выразил заинтересованность в дальнейшем обмене опытом.

Значимой частью визита стало посещение Королевских судов правосудия, где делегацию принял лорд-судья Сноуден, судья Высокого суда, ответственный за международное сотрудничество. Обсуждались институциональные аспекты устойчивости судов и укрепления верховенства права.

Особое внимание было уделено традициям подготовки юридических кадров. Делегация ознакомилась с деятельностью Inns of Court — ключевого элемента системы подготовки барристеров в Великобритании. В ходе встреч с представителями юридического сообщества обсуждались возможные форматы профессионального обмена и стажировок.

Рабочий визит стал важным шагом на пути укрепления двустороннего правового взаимодействия и открывает новые горизонты для развития судебной системы Казахстана в соответствии с международными стандартами.