Судебный акт в отношении адвоката Бишимбаева вступил в силу
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В ходе рассмотрения уголовного дела в отношении Куандыка Бишимбаева судом первой инстанции вынесено частное постановление в отношении его адвоката Ерлана Газымжанова. Акт вступил в силу, передаёт BaigeNews.kz.
"Адвокат Газымжанов, достоверно зная требования процессуального кодекса, не подчиняясь требованиям председательствующего судьи, своим поведением нарушил порядок в зале судебного заседания. Тем самым проявил неуважение и демонстрировал пренебрежительное отношение к суду. Доводы частной жалобы адвоката не нашли подтверждение, поскольку председательствующий судья вёл заседание с соблюдением требований статьи 57 УПК", - сообщили в суде Астаны.
Постановлением судебной коллегии по уголовным делам суда Астаны от 28 мая частное постановление суда первой инстанции в отношении адвоката Газымжанова оставлено без изменения, частная жалоба – без удовлетворения.
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