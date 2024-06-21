Судебные заседания по делу Бишимбаева продолжат транслировать в прямом эфире
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Уголовное дело в отношении экс-министра Куандыка Бишимбаева и Бахытжана Байжанова поступило в апелляционную инстанцию, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Верховный суд.
“Постановлением судьи от 11 июня т.г. дело назначено к рассмотрению на 26 июня 2024 года в 10.00 часов.
Учитывая повышенный общественный интерес к судебному разбирательству, принято решение о продолжении онлайн-трансляции судебных заседаний апелляционной инстанции. Судебные заседания будут проходить в прямом эфире”, - говорится в сообщении.
Кроме того, вся информация о ходе данного судебного процесса будет оперативно размещена на официальных аккаунтах ВС в социальных сетях.
Ранее сообщалось, апелляционные жалобы Куандыка Бишимбаева и Бахытжана Байжанова передали на рассмотрение судье. Суд назначил дату рассмотрения апелляционных жалоб Бишимбаева и Байжанова.
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