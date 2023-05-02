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Судебные исполнители могут налагать и снимать аресты на автомобили онлайн
Проект реализуется министерством юстиции в рамках портфеля проектов Digital Justice. Разработчиками проекта выступили министерство юстиции, Республиканская палата частных судебных исполнителей, министерство внутренних дел, Комитет по правовой статистике и специальным учётам Генпрокуратуры, передаёт BaigeNews.kz.
С внедрением данного проекта исключается бумажный документооборот между судебными исполнителями и органами внутренних дел. Арест с транспортного средства будет сниматься автоматически, в считанные секунды после онлайн оплаты. Также исключается человеческий фактор в обработке постановлений судебных исполнителей.
Кроме того, отпадает необходимость обращения к судебным исполнителям о направлении в органы внутренних дел постановления о снятии обременений с автотранспортных средств после онлайн оплаты, так как все необходимые действия будут произведены автоматически в электронном формате.
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