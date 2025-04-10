Судебное заседание по делу об убийстве Шерзата Полата пройдет в онлайн-режиме
Верховный Суд РК начнёт онлайн-трансляцию слушания по делу Шерзата Полата.
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Верховный Суд Республики Казахстан продолжает внедрять практику проведения судебных заседаний в онлайн-формате, передаёт BaigeNews.kz.
Сегодня, 10 апреля 2025 года, в 12:00 началось предварительное слушание по делу об убийстве Шерзата Полата. С учётом мнения участников судебного процесса, суд принял решение о проведении заседания в открытом режиме.
Онлайн-трансляция судебного процесса будет доступна на YouTube-канале Верховного Суда по следующей ссылке.
Трансляция судебного заседания предоставляет возможность всем заинтересованным сторонам следить за процессом и быть в курсе событий, связанных с важным уголовным делом.
Ранее сообщалось, что расследование преступления по факту убийства несовершеннолетнего Шерзата Полата, имевшего место в ночь на 4 октября прошлого года, завершено. Прокуроры рассказали о трудностях расследования.
Напомним, трагедия произошла в продуктовом магазине "Қамажай" в Талгаре. Завязалась массовая драка с применением огнестрельного и холодного оружия, в результате Шерзат погиб. Задержаны семеро подозреваемых.
Ночью 12 октября неизвестные подожгли дом, принадлежавший родным убитого подростка. Теперь семье погибшего полиция обеспечила круглосуточную охрану. Позже в МЧС рассказали подробности тушения пожара, а Генпрокурор РК взял расследование на личный контроль.
Акимат Алматинской области обещал помочь семье с восстановлением дома после пожара.
Позже отец Шерзата Каржаубай Нурымов записал видеообращение, в котором выразил надежду, что правоохранительные органы не оставят без наказания виновных в смерти его сына.
На место поджога приезжал первый заместитель министра внутренних дел страны. Аким Алматинской области провёл заседание оперативного штаба.
В начале декабря 2024 года нашли труп дяди Шерзата. Согласно предварительным данным, он покончил жизнь самоубийством через повешение. Потом в полиции сообщили о предсмертной записке.
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