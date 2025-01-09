В Верховном Суде поставили точку по спору о заемных обязательствах, передаёт BaigeNews.kz.

В 2017 году между физическими лицами А. и Т., согласно информации ведомства, был заключен нотариально удостоверенный договор займа на сумму 338 млн тенге, сроком до 9 августа 2018 года. В августе 2023 года Т. обратилась в суд с иском к займодателю о признании незаключенным и недействительным договора займа, указывая, что денежные средства фактически ей не передавались. В соответствии со статьей 178 ГК общий срок исковой давности устанавливается в три года. Истечение срока исковой давности до предъявления иска является основанием к вынесению судом решения об отказе в иске. Суд первой инстанции, исходя из этого требования закона, правомерно пришел к выводу, что заемщиком пропущен установленный законом срок исковой давности.

"О состоявшемся договоре займа Т. было известно 9 августа 2017 года - в день его подписания, а с иском в суд она обратилась только через шесть лет. Каких-либо убедительных доказательств пропуска срока исковой давности по уважительным причинам заемщик не представила", - говорится в сообщении.

Апелляционная коллегия изменила решение суда первой инстанции и признала недействительным оспариваемый договор займа, мотивируя тем, что срок исковой давности заемщиком Т. не пропущен, а займодателем А. не представлены доказательства, подтверждающие факт передачи денежных средств.

"Исходя из совокупности установленных обстоятельств спора, Верховный Суд отменил судебный акт апелляции и восстановил решение суда первой инстанции, дополнительно указав, что факт передачи денег подтвержден показаниями свидетеля, присутствовавшего при получении истцом денег. Более того, исполняя договор займа, Т. частично возвращала денежные средства, что подтверждено перепиской в мессенджере WhatsApp и расписками, выданными А. в 2018 и 2019 годах", - отмечено в информации суда.

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