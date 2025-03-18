Судебная экспертиза нового поколения появится в Казахстане
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Казахстане активно разрабатывается инновационная система "Е-сараптама 2.0", которая станет настоящим прорывом в области судебной экспертизы.
Как рассказал и.о. директора Центра судебных экспертиз Бакытжан Байтилесов на пресс-конференции в СЦК, интеграция текущей версии системы с Единым реестром досудебных расследований (ЕРДР) уже значительно упростила процесс назначения экспертиз.
Однако для того, чтобы соответствовать вызовам времени, необходим новый уровень автоматизации и аналитики.
Поэтому сейчас ведется активная работа над модернизацией системы, и "Е-сараптама 2.0" будет использовать передовые технологии искусственного интеллекта. Это позволит не только повысить точность и скорость исследований, но и сделать процессы еще более эффективными и удобными для всех участников судебного процесса.
"Эта модернизация станет важным этапом в развитии судебно-экспертной деятельности Казахстана, обеспечивая высокие стандарты качества и оперативности проводимых экспертиз", - сказал спикер.
Самое читаемое
- За умершего, не читавшего намаз, нужно заплатить 18 млн тенге: комментарий ДУМК
- Реформа налоговой системы в Казахстане: что изменится для бизнеса и граждан
- Иностранцы вложили в экономику Казахстана 130 млрд долларов за шесть лет
- Миллион ученических мест: За шесть лет в Казахстане построено рекордное количество школ
- Под руководством Токаева страна движется к статусу развитого государства - политолог