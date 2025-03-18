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Судебная экспертиза нового поколения появится в Казахстане

Сегодня, 14:34
АВТОР
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legal.report Сегодня, 14:34
Сегодня, 14:34
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Фото: legal.report

В Казахстане активно разрабатывается инновационная система "Е-сараптама 2.0", которая станет настоящим прорывом в области судебной экспертизы.

Как рассказал и.о. директора Центра судебных экспертиз Бакытжан Байтилесов на пресс-конференции в СЦК, интеграция текущей версии системы с Единым реестром досудебных расследований (ЕРДР) уже значительно упростила процесс назначения экспертиз.

Однако для того, чтобы соответствовать вызовам времени, необходим новый уровень автоматизации и аналитики.

Поэтому сейчас ведется активная работа над модернизацией системы, и "Е-сараптама 2.0" будет использовать передовые технологии искусственного интеллекта. Это позволит не только повысить точность и скорость исследований, но и сделать процессы еще более эффективными и удобными для всех участников судебного процесса.

"Эта модернизация станет важным этапом в развитии судебно-экспертной деятельности Казахстана, обеспечивая высокие стандарты качества и оперативности проводимых экспертиз", - сказал спикер.

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