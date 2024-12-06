История жителей Астаны, которые борются за сохранение сквера у ЖК "Красная деревня" вновь получила огласку. Напомним, на его месте планируют построить многоэтажный жилой дом. Люди беспокоятся не только из-за потери места для отдыха, но и за коммуникации, которые могут не выдержать дополнительной нагрузки. Такие опасения привлекли внимание даже депутатов Парламента. В столичном акимате сообщили, что по вопросу сохранности сквера на 17 декабря назначены общественные слушания. Подробности того, где они пройдут и на что смогут повлиять, смотрите в специальном репортаже BaigeNews.kz.