Суд заставил восстановить в должности учителя из Мангистау
Приказ об увольнении учителя признан незаконным.
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Учитель средней школы Мангистауской области через суд добилась восстановления на работе, передаёт BaigeNews.kz.
Как сообщили в Верховном суде, жительница Мунайлинского района с 2012 года работала в одной из средних школ учителем казахского языка и литературы. В 2024 году она получила уведомление об увольнении из-за якобы фальшивого диплома о высшем образовании. На отсутствие сведений о получении истцом соответствующего образования указал госархив на запрос управления образования.
Учитель своё увольнение она обжаловала в суде. Мунайлинский райсуд указал на то, что истец в 2009-2012 годах действительно обучалась в Шымкентском социально-педагогическом университете на заочном отделении.
Запрос средней школы в госархив не содержал достаточных сведений, в связи с чем и была выдана ошибочная справка. Управление образования не исполнило обращение педагога с просьбой рассмотреть трудовой спор в согласительной комиссии. Это является нарушением трудового законодательства.
Суд признал приказ об увольнении учителя незаконным. Истец восстановлена в прежней должности. С управления образования в пользу педагога взысканы более 2,8 млн тенге средней зарплаты за время вынужденного прогула.
Решение суда вступило в законную силу.
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