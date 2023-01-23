Суд запретил фото и видеосъемку процесса по делу Кайрата Боранбаева

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Журналистам запретили вести фото и видеосъемку на судебном процессе по делу олигарха Кайрата Боранбаева, передает BaigeNews.kz. Такой запрест постановила судья Сарыаркинского суда №2 города Астаны Назгуль Бапакова.

"Своими субъективными убеждениями журналисты пытаются заранее сформировать негативное общественное мнение о судебном следствии, что недопустимо по закону. Суд постановил запретить представителям СМИ применение в зале судебного заседания аудио-видеозаписи. Данное решение обжалованию не подлежит. Поскольку уголовное дело рассматривается в открытом судебном заседании разрешается только присутствовать и слушать, вести какие-либо записи", - заявила она сегодня на процессе.

По словам судьи, некоторые представители СМИ на своих личных аккаунтах в социальных сетях выложили видеозаписи с фрагментами судебного процесса.

"Причем путем монтажа к видеозаписи наложены субтитры с оценочными суждениями, которые после замечания председательствующим в суде были удалены из аккаунта. Свидетели обратились к суду о том, что они против того, чтобы их персональные данные и показания в суде не распространялись в СМИ. В СМИ без согласия свидетелей распространяются их персональные данные, что нарушает положение статьи 10 закона РК о персональных данных и их защите. Своими субъективными убеждениями журналисты пытаются заранее сформировать негативное общественное мнение о судебном следствии, что недопустимо по закону", - отметила она.

Кайрата Боранбаева обвиняют в хищении 14,5 миллиардов тенге при закупе сжиженного нефтяного газа и легализации денежных средств, добытых преступным путем. В марте 2022 года его задержали в Алматы сотрудники Агентства по финансовому мониторингу.