Суд закрыл дело актера Алека Болдуина о непредумышленном убийстве на съемках

Суд штата Нью-Мексико снял с Алека Болдуина обвинения в непредумышленном убийстве кинооператора Галины Хатчинс на съемочной площадке фильма Rust осенью 2021 года, после того как адвокаты киноактера заявили, что сторона обвинения скрыла важные доказательства по делу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Русскую службу Би-Би-Си".

42-летняя уроженка Украины Галина Хатчинс была убита во время репетиции одной из сцен выстрелом из револьвера, которым по сюжету фильма пользовался Болдуин — он оказался заряжен боевыми патронами вместо холостых.

Ранее было установлено, что пиротехник фильма Ханна Гутьеррес-Рид случайно перепутала реквизитные пули с боевыми патронами, которые она принесла из дома. В начале этого года она была признана виновной в непреднамеренном убийстве и приговорена к 18 месяцам тюрьмы.

Сторона обвинения утверждала, что Болдуин грубо пренебрег техникой безопасности на съемочной площадке. Ему тоже грозило до 18 месяцев тюремного заключения. Он отрицал вину.

Процесс над Болдуином с участием коллегии присяжных начался в Санта-Фе, столице американского штата Нью-Мексико, 10 июля, и продлился всего три дня.

Адвокаты подали ходатайство о прекращении дела в пятницу утром, утверждая, что прокуроры не передали команде защиты ключевое доказательство — партию патронов, фигурировавших в деле. Тем самым они поставили под сомнение ход расследования и указали на ошибки, допущенные следователями, работавшими на месте происшествия.

Накануне в ходе судебного разбирательства криминалист заявил в суде, что человек по имени Трой Теске, бывший офицер полиции, передал следствию боевые патроны, которые могли иметь отношение к этому делу.

Теске дружит с отчимом осужденной по делу Ханны Гутьеррес-Рид. Он также работал с помощником по реквизиту съемочной группы.

По словам адвоката Болдуина, эти патроны могли быть связаны со смертью Хатчинс, но были зарегистрированы в другом деле под другим номером.

Прокуроры утверждали, что боеприпасы не имели отношения к делу и не соответствовали пулям, найденным на съемочной площадке.

Однако судья Мэри Марлоу Соммер постановила, что их следовало передать команде защиты Болдуина.

"Сокрытие этой информации властями было сознательным и преднамеренным, — заявила она. — У суда нет возможности исправить эту ошибку".

В результате один из спецпрокуроров подал в отставку, а судья распустила коллегию присяжных и постановила закрыть дело.

При оглашении судебного решения Алек Болдуин расплакался. Потом они обнялись с адвокатом и женой.

Прокуроры не смогут снова выдвинуть обвинение против Болдуина, поскольку суд полностью закрыл дело без права возобновления.