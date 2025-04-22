В Казахстане участились случаи мошенничества с участием так называемых "дропперов" - лиц, которые сознательно или по неосведомлённости участвуют в схемах по отмыванию незаконно полученных средств, передавая свои банковские реквизиты преступникам, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщает прокуратура, "дропперы" используют свои банковские карты или счета для перевода похищенных денег, тем самым помогая злоумышленникам скрыть следы и замести финансовые потоки.

При координации прокуратуры полиции разъясняется механизм взыскания средств с "дропперов" в гражданском порядке — по статье 953 Гражданского кодекса Республики Казахстан (Обязанность возвратить неосновательное обогащение).

В одном из случаев мошенники обманом завладели денежными средствами потерпевшей на сумму 26 млн тенге. Из этой суммы 15,4 млн тенге были переведены на счёт так называемого "дроппера". Потерпевшая обратилась в суд с иском о взыскании суммы неосновательного обогащения. Суд удовлетворил её требования.

Судебная статистика:

В 2024 году судами было удовлетворено 42 иска на сумму 69 млн тенге.

С начала 2025 года — 13 исков на сумму 28,3 млн тенге.

При установлении прямой причастности "дропперов" к мошенническим схемам, они могут быть привлечены к уголовной ответственности как соучастники.

Прокуратура призывает граждан не передавать свои банковские карты и данные третьим лицам, а также избегать сомнительных предложений о "лёгком заработке". В случае подозрений следует немедленно обращаться в полицию или органы прокуратуры.