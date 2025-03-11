Суд в Костанае взыскал с руководителя финансовой пирамиды 70 миллионов тенге по иску 80 пострадавших, передаёт BaigeNews.kz.

Из материалов дела следует, что гражданка И. в 2017 году зарегистрировалась в качестве независимого предпринимателя международной компании "К", деятельность которой запрещена на территории Казахстана. Зная о незаконной деятельности организации, под прикрытием интернет торговли, руководила структурным подразделением финансовой пирамиды.

В результате противоправных действий с 2017 по 2022 годы в деятельность финансовой пирамиды вовлечено 126 лиц и 130 миллионов тенге. Пострадавшими предъявлены гражданские иски на общую сумму 70 миллионов тенге.

Ответчик иск не признала, пояснила, что гражданами приобретался товар, соответственно, ущерб не причинён. Однако суд не принял доводы ответчика, поскольку гражданка И. признана виновной в совершении уголовного правонарушения, требования истцов о возмещении ущерба обоснованы.

Суд решил, иски 80 человек удовлетворить частично, взыскать материальный ущерб с гражданки И. в сумме 70 миллионов тенге.

Решение суда пока не вступило в законную силу.