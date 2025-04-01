Суд вынес решение по торгующим возле мавзолея Айша-Биби
Споры за торговую площадь около мавзолея Айша-Биби идут уже больше года.
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Скандал разразился вокруг мавзолея Айша-Биби, расположенного близ города Тараз, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.
Рядом с его территорией пятеро предпринимателей торговали сувенирами. И это не понравилось дирекции историко-культурного музея-заповедника.
"Эту пристройку рядом с мавзолеем возвела предпринимательница из нашей области – Жумагуль Омарова. Землю ей выдало государство, а она в знак доброй воли отдала нам бесплатно эти маленькие помещения, где мы могли зарабатывать на жизнь для своих семей. Никто ничего не захватывал. Тут торгуют многодетные и инвалиды. В Туркестане около каждого памятника точки с товаром для привлечения туристов. А у нас что происходит?" – говорит предприниматель Алиша Иманалиева.
Споры за торговую площадь около мавзолея Айша-Биби идут уже больше года. Дело дошло даже до Верховного суда, где определили, что бизнесмены должны покинуть помещения. Впрочем, убрать точку обязали пока только одного предпринимателя. Но уходить люди не хотят. Они уверяют: их магазинчики к памятнику культуры никак не относятся и общего вида не портят. А скорее, наоборот, привлекают туристов. Но дирекция музея-заповедника непреклонна. В итоге суд обязал бизнесменов закрыть точки.
"Дело было рассмотрено в Жамбылском областном суде. После апелляционной жалобы решение суда оставлено без изменения. Люди должны освободить территорию. Однако пока они отказываются исполнять решение суда. Возможно, их пустило на территорию прошлое руководство. Но официально никаких разрешений нет", – говорит и.о. директора государственного историко-культурного музея-заповедника "Памятники древнего Тараза" Сара Курманова.
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