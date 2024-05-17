  • 17 Мая, 06:31
  • BAIGENEWS

Суд вынес решение по хулигану, разбившему семь авто в Уральске

Сегодня, 05:25
АВТОР
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скриншот видео Сегодня, 05:25
Сегодня, 05:25
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Фото: скриншот видео

Арестован мужчина, разбивший семь припаркованных автомобилей в Уральске, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на портал "Мой ГОРОД".

14 мая в социальных сетях появилось видео, где мужчина кричит и разбивает стёкла припаркованных автомобилей возле жилого дома в Уральске. Выяснилось, что хулиган находился в состоянии токсикоманического опьянения.

Было начато расследование по статье "Хулиганство".

"Следственный судья с учётом характера уголовного правонарушения и его последствия санкционировал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком до двух месяцев", – сообщили в суде ЗКО.

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