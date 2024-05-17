Суд вынес решение по хулигану, разбившему семь авто в Уральске

Арестован мужчина, разбивший семь припаркованных автомобилей в Уральске, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на портал "Мой ГОРОД".

14 мая в социальных сетях появилось видео, где мужчина кричит и разбивает стёкла припаркованных автомобилей возле жилого дома в Уральске. Выяснилось, что хулиган находился в состоянии токсикоманического опьянения.

Было начато расследование по статье "Хулиганство".