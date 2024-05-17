Суд вынес решение по хулигану, разбившему семь авто в Уральске
Сегодня, 05:25
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Сегодня, 05:25Сегодня, 05:25
118Фото: скриншот видео
Арестован мужчина, разбивший семь припаркованных автомобилей в Уральске, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на портал "Мой ГОРОД".
14 мая в социальных сетях появилось видео, где мужчина кричит и разбивает стёкла припаркованных автомобилей возле жилого дома в Уральске. Выяснилось, что хулиган находился в состоянии токсикоманического опьянения.
Было начато расследование по статье "Хулиганство".
"Следственный судья с учётом характера уголовного правонарушения и его последствия санкционировал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком до двух месяцев", – сообщили в суде ЗКО.
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