Скандальное выселение: Суд вынес решение в отношении Марата Айтенова
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В Астане вынесли решение по делу брата экс-акима Шымкента Марата Айтенова и его бывшей супруги Даны Атешовой, передает BaigeNews.kz.
Уголовное дело в отношении Айтенова возбуждено по части 1 статьи 109-1 УК РК – "Побои".
Его признали виновным. Суд назначил наказание в виде 12 суток ареста.
"Признать Марата Айтенова, 1978 года рождения, виновным в совершении уголовного проступка, предусмотренного статьей 109-1 части 1 Уголовного кодекса ("Побои") и назначить ему наказание в виде 12 суток ареста", - сказал судья.
Адвокаты потерпевшей настаивали на максимальном наказании по данной статье - 25 суток ареста.
Марат Айтенов ранее в суде заявил, что не избивал свою бывшую супругу при выселении из дома. По его словам, он пришёл в особняк, чтобы защитить её и детей.
Ранее суд арестовал Марата Айтенова на пять суток за то, что он грубо выражался в адрес своей бывшей супруги, унижая её честь и достоинство. В ответ Марат Айтенов написал заявление в полицию на бывшую супругу.
15 июля скандальное выселение из дома Даны Атешовой и её детей прокомментировала омбудсмен.
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