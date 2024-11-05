Суд вынес приговор заместителю гендиректора ТОО "Алматы Генплан"

В Антикоре сообщили, что судом Медеуского района г. Алматы осужден заместитель генерального директора ТОО "Алматы Генплан", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Он признан виновным в мошенничестве и подстрекательстве местного предпринимателя к даче взятки должностным лицам городского Управления земельных отношений в сумме 9,6 млн тенге за изменение целевого назначения земельного участка.

Приговором суда ему назначено 3 года 6 месяцев лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе и в субъектах квазигосударственного сектора", ― говорится в информации Антикора.