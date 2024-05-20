Суд вынес приговор в отношении экс-замакима Шымкента

В специализированном межрайонном суде по уголовным делам города Шымкента рассмотрено дело в отношении бывшего заместителя акима Шымкента Максута Исахова по обвинению в совершении дачи взятки в особо крупном размере (ч.4 ст.367 УК), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу суд.

"Исахов будучи заместителем акима г.Шымкента в ходе расследования Департаментом КНБ уголовного дела, возбужденного по п.3 ч.4 ст.362 УК в отношении должностных лиц городского акимата, покушался на дачу взятки должностному лицу– первому заместителю начальника ДКНБ С. в особо крупном размере, на сумму более 200 тыс. долларов США, за прекращение уголовного дела. Вина подсудимого доказывается показаниями свидетелей, заключениями судебных экспертиз, результатами НСД и другими материалами дела", - говорится в сообщении.

Суд признал И. виновным в покушении на дачу взятки в особо крупном размере, с применением ч.2 ст. 55 и ч.3 ст.56 УК, назначил ему наказание в виде 8 лет 5 месяцев 7 дней лишения свободы, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.