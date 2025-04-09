В Специализированном межрайонном уголовном суде Алматы в рамках закрытого заседания рассмотрели уголовное дело по обвинению в убийстве и распространении сведений о частной жизни, составляющих личную тайну потерпевшей, передаёт BaigeNews.kz.

Установлено, что в сентябре 2023 года подсудимый, узнав, что девушка хочет с ним расстаться, из мести разослал знакомым её интимные фото и видеозаписи.

В марте 2024 года ночью этот же мужчина подрался с другим потерпевшим. А после на своём авто направился к выезду из паркинга, снёс воротa, шлагбаум и стойку, сбил с ног охранника. Но даже тогда не остановил машину, а наехал на лежавшего на земле человека. Лишь затем вышел из автомобиля, руками и ногами избил лежащего охранника и скрылся. От полученных травм потерпевший скончался в больнице.

Подсудимый не признал вину в распространении сведений о частной жизни, составляющих личную тайну подруги. По второму эпизоду отметил, что не желал смерти охраннику.

Смягчающих обстоятельств в деле не установлено, отягчающими признаны – совершение деяния в состоянии алкогольного опьянения.



Суд признал подсудимого виновным и назначил по пункту 5 части 2 статьи 99 УК РК 19 лет лишения свободы; по части 5 статьи 147 УК РК - четыре года лишения свободы. Путём частичного сложения наказаний окончательно - 22 года лишения свободы.

В счёт возмещения морального вреда по факту убийства взысканы 20 миллионов тенге, по факту нарушения неприкосновенности частной жизни - четыре миллиона тенге.

Приговор пока не вступил в законную силу.