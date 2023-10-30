Суд вынес приговор санитару, издевавшемуся над пациентами в Астане

К 4,8 годам ограничения либо лишения свободы приговорили студента-санитара реабилитационного центра, издевавшегося над тремя пациентами в Астане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Суд города Астаны.

"Молодой человек, работая санитаром в хосписе и инструктором ЛФК в реабилитационном центре, во время лечебной физкультуры систематически наносил побои пожилым и несовершеннолетним пациентам, причиняя им физические страдания. Вина подсудимого доказана видеозаписями, показаниями потерпевших и свидетелей", - говорится в сообщении.

Суд признал подсудимого виновным в истязании и приговорил к 4 годам 8 месяцам лишения свободы. Кроме того взыскано в пользу потерпевших в счёт возмещения морального вреда 2 млн тенге.

Смягчающими уголовную ответственность и наказание обстоятельствами признаны признание вины и чистосердечное раскаяние. Приговор суда не вступил в законную силу.