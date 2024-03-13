Суд вынес приговор неплательщику алиментов, задолжавшему 5,4 млн тенге в Шымкенте

Приговором суда осужден к ограничению свободы сроком на 1 год должник, не исполнявший обязанности по уплате алиментов на содержание несовершеннолетнего сына и дочь, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру города Шымкент.

"Его задолженность по алиментам превысила 5,4 млн. тенге, дети практически остались без средств на существование. На основании акта прокуратуры полицией в отношении него возбуждено и направлено в суд уголовное дело по статье 139 Уголовного Кодекса (Неисполнение обязанностей по уплате средств на содержание детей, уклонение от уплаты средств на содержание нетрудоспособных родителей, нетрудоспособного супруга)", - говорится в сообщении.

За истекший период мерами прокурорского надзора к административной ответственности привлечено 47 должников, в отношении 5 должников вынесены приговора и назначены наказания, алиментная задолженность погашена на сумму 52 млн. тенге.