Суд вынес приговор, изнасиловавшим малолетнюю девочку в ЗКО

В специализированном межрайонном суде по уголовным делам ЗКО рассмотрено уголовного дело в отношении Р. и четверых несовершеннолетних – А., Н., Қ. и М. Группа лиц обвиняется сразу по нескольким статьям, одна из которых за изнасилование малолетней девочки, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Верховный суд.

Следствием обвинялись А. и Н. – в хулиганстве группой лиц по предварительному сговору (ст.293 ч.2 п.1 УК); Қ. – в угоне автомобиля без цели хищения (ст.200 ч.1 УК), а также в краже с проникновением в автомашину (ст.188 ч.3 п.3 УК); А. и М. – в краже группой лиц по предварительному сговору с незаконным проникновением в автомашину (ст.188 ч.3 п.3 УК); все подсудимые – в изнасиловании малолетней с использованием ее беспомощного состояния группой лиц по предварительному сговору (ст.120 ч.4 УК); А. – в иных действиях сексуального характера в отношении малолетней с использованием беспомощного состояния (ст.121 ч.4 УК).

“Вина подсудимых доказана их показаниями в ходе досудебного расследования, показаниями потерпевших и свидетелей, протоколами осмотра места происшествия, выемки, очной ставки, протоколами допросов малолетней, депонированными следственным судьей показаниями, видеозаписями, заключениями судебных экспертиз, согласно которым на теле малолетней обнаружены множественные кровоподтеки, она не склонна к фантазированию, внушаемости, при следственных действиях со стороны участников психологического давления на нее оказано не было”, - говорится в сообщении.

Суд назначил Р. наказание в виде лишения свободы сроком на 20 лет лишения свободы. Несовершеннолетним по совокупности преступлений, М. и Н. окончательно назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет и 6 месяцев, а А. и Қ. – 8 лет лишения свободы. М., А., Н. и Қ. назначено меньшее наказание с учетом положений ст.81 ч.7 УК о том, что лишение свободы несовершеннолетним не может быть назначено на срок свыше 10 лет.