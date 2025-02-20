20 февраля межрайонный суд по уголовным делам Астаны вынес приговор в отношении мужчины, признанного виновным в заведомо ложном сообщении об акте терроризма и хулиганстве на борту воздушного судна, передаёт BaigeNews.kz.

Суд установил, что подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на борту самолета FlyArystan по маршруту Астана – Усть-Каменогорск:

Совершил хулиганские действия, ударив бортпроводника, а затем и пассажира, который сделал ему замечание;

После драки сообщил о наличии бомбы на борту.

В результате 153 пассажира были экстренно высажены, самолет прошел повторную проверку, что привело к финансовым потерям авиакомпании и полиции на транспорте.

Решение суда

Прокурор требовал 3 года лишения свободы.

Подсудимый признал вину, раскаялся и просил суд назначить более мягкое наказание.

Суд учел, что у осужденного есть несовершеннолетний ребенок, однако отягчающим обстоятельством стало нахождение в состоянии алкогольного опьянения.

По совокупности преступлений его приговорили к 3 годам лишения свободы.

Приговор пока не вступил в законную силу.

О данном происшествии мы писали в начале января.