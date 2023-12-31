Суд вынес приговор чиновнику за убийство пенсионерки в Петропавловске
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11 лет лишения свободы назначил 28-летнему госслужащему Михаилу Малееву Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Северо-Казахстанской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на 7152.kz.
Молодой человек работал в одном из отделов областного департамента статистики и производил впечатление интеллигентного человека. Но именно ему было предъявлено обвинение в убийстве 64-летней хозяйки квартиры. По версии следствия, он нанёс женщине около двух десятков ножевых ранений, а потом пытался сжечь тело.
В тот день Малеев отправился на встречу с хозяйкой, чтобы договориться об отсрочке платы за квартиру. Предполагая, что она может отказать, квартирант взял с собой нож. Хозяйка действительно отказала в отсрочке, мужчина пришел в ярость и стал наносить ножом удар за ударом, пока клинок не погнулся. Чтобы скрыть следы преступления, Малеев попытался поджечь тело.
Прокурор просил назначить наказание в виде 17 лет лишения свободы. Малеев вину признал, настаивая, что действовал в состоянии аффекта. Суд этому не поверил, но и особой жестокости в его действиях тоже не усмотрел.
"В итоге действия Малеева были квалифицированы как умышленное убийство. Вина была доказана показаниями Малеева и материалами уголовного дела. Подсудимому назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы. Приговор не вступил в законную силу", — уточняет пресс-служба суда.