Суд вынес приговор чиновнику за убийство пенсионерки в Петропавловске

11 лет лишения свободы назначил 28-летнему госслужащему Михаилу Малееву Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Северо-Казахстанской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на 7152.kz.

Молодой человек работал в одном из отделов областного департамента статистики и производил впечатление интеллигентного человека. Но именно ему было предъявлено обвинение в убийстве 64-летней хозяйки квартиры. По версии следствия, он нанёс женщине около двух десятков ножевых ранений, а потом пытался сжечь тело.

В тот день Малеев отправился на встречу с хозяйкой, чтобы договориться об отсрочке платы за квартиру. Предполагая, что она может отказать, квартирант взял с собой нож. Хозяйка действительно отказала в отсрочке, мужчина пришел в ярость и стал наносить ножом удар за ударом, пока клинок не погнулся. Чтобы скрыть следы преступления, Малеев попытался поджечь тело.

Прокурор просил назначить наказание в виде 17 лет лишения свободы. Малеев вину признал, настаивая, что действовал в состоянии аффекта. Суд этому не поверил, но и особой жестокости в его действиях тоже не усмотрел.