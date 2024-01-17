Суд вынес окончательный приговор бывшему депутату Нуржану Альтаеву

Приговор суда в отношении бывшего депутата Мажилиса Нуржана Альтаева вступил в законную силу, передаёт BaigeNews.kz.

"Приговор суда оставлен без изменения и вступил в законную силу, – сообщили в суде Астаны.

Напомним, его признали виновным в получении взятки в особо крупном размере. За решёткой Альтаеву предстоит провести 10 лет.

Сотрудники Антикора задержали Альтаева в июне 2023 года. Тогда сообщалось, что его подозревают в получении взяток в особо крупном размере от председателя правления Национальной палаты предпринимателей "Атамекен" Аблая Мырзахметова.

По данным ведомства, взятки предназначались "за содействие в получении государственного заказа по программе развития продуктивной занятости и массового предпринимательства "Еңбек", а также общее покровительство и лоббирование интересов Мырзахметова в курируемых Альтаевым сферах". Нуржана Альтаева поместили под стражу сроком на два месяца.

Речь шла о суммах свыше 50 миллионов тенге.