Суд вынес окончательный приговор бывшему депутату Нуржану Альтаеву
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Приговор суда в отношении бывшего депутата Мажилиса Нуржана Альтаева вступил в законную силу, передаёт BaigeNews.kz.
"Приговор суда оставлен без изменения и вступил в законную силу, – сообщили в суде Астаны.
Напомним, его признали виновным в получении взятки в особо крупном размере. За решёткой Альтаеву предстоит провести 10 лет.
Сотрудники Антикора задержали Альтаева в июне 2023 года. Тогда сообщалось, что его подозревают в получении взяток в особо крупном размере от председателя правления Национальной палаты предпринимателей "Атамекен" Аблая Мырзахметова.
По данным ведомства, взятки предназначались "за содействие в получении государственного заказа по программе развития продуктивной занятости и массового предпринимательства "Еңбек", а также общее покровительство и лоббирование интересов Мырзахметова в курируемых Альтаевым сферах". Нуржана Альтаева поместили под стражу сроком на два месяца.
Речь шла о суммах свыше 50 миллионов тенге.
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