Суд апелляционной инстанции в Астане удовлетворил иск бывшего заместителя директора Департамента НАО, который был уволен после изменения структуры аппарата правления, передаёт BaigeNews.kz.

В августе 2023 года истец был назначен на должность заместителя директора Департамента.

17 апреля 2024 года в компании прошла реорганизация, в результате которой его должность была преобразована в аналитика.

Истцу предложили новую позицию, но он отказался, посчитав, что его понижают. После этого он был уволен.

Бывший заместитель директора обратился в суд, требуя признать увольнение незаконным, восстановить его в должности и выплатить компенсацию за вынужденный прогул.

Суд первой инстанции отказал истцу, сославшись на его отказ работать аналитиком.

Однако апелляция отменила это решение, указав, что работодатель не доказал объективную необходимость изменений.

Суд пришел к выводу, что работодатель фактически понизил сотрудника, изменив его обязанности, понизив зарплату и не получив на это согласие.

В итоге апелляционная инстанция полностью удовлетворила иск, обязав восстановить истца в должности и компенсировать утраченный заработок.

Ранее Верховный Суд Казахстана признал незаконным увольнение руководителя Службы производственного контроля, охраны труда и окружающей среды филиала АО и восстановил его в должности.