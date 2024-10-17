Суд восстановил в должности главврача городской больницы в Костанае

В апелляционной инстанции Костанайского областного суда рассмотрели гражданское дело по иску Б. к Управлению здравоохранения о понуждении заключить с ним трудовой договор и издать приказ о назначении его на должность первого руководителя Костанайской городской больницы, передаёт BaigeNews.kz.



Гражданин Б., обратившись в суд, сообщил, что в декабре 2023 года получил положительное решение Наблюдательного Совета КГП "Костанайская городская больница" к занятию вакантной должности - руководителя предприятия. Но руководитель уполномоченного органа не заключает с ним трудовой договор и не издаёт приказ о назначении его на должность в соответствии с трудовым законодательством.

Суд первой инстанции отказал в иске, указав на несоответствие его обязательным квалификационным требованиям, так как на момент проведения у истца отсутствовал сертификат менеджера в области здравоохранения.



В апелляционной инстанции решение городского суда отменено с вынесением нового решения об удовлетворении иска.

Суд обязал Управление здравоохранения региона издать приказ на основании решения Наблюдательного Совета КГП "Костанайская городская больница" от 7 декабря 2023 года о назначении на должность руководителя Костанайской городской больницы Б. и заключить с ним трудовое соглашение.



При рассмотрении гражданского дела установлены факты нарушения Управлением здравоохранения требований действующего законодательства и нормативных актов.



Так, решением Наблюдательного Совета истец получил положительное заключение и рекомендован к назначению на вакантную должность руководителя предприятия. Свой отказ ответчик мотивировал тем, что кандидаты, претендующие на занятие вакантной должности руководителя организации здравоохранения районного и городского значения, должны соответствовать квалификационным требованиям, одним из которых является наличие у претендента сертификата менеджера в области здравоохранения. У Б. на момент проведения конкурса такого сертификата не имелось, в связи с чем он не может быть назначен на данную должность.

Судом установлено, что в течение 2020-2023 годов сертификаты менеджера в области здравоохранения не выдавались.



Таким образом, организаторами конкурса было заявлено заведомо неисполнимое требование. Кроме того, впоследствии истцом такой сертификат получен, после чего каких-либо препятствий к назначению на должность руководителя не имелось.