Суд вернул пастбища более 100 жителям Жетысу
Решение уже вступило в силу.
Сегодня, 10:44
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Сегодня, 10:44Сегодня, 10:44
144Фото: hawarnews.com
В области Жетысу восстановлены земельные права 108 пайщиков крестьянского хозяйства "Матай", передаёт BaigeNews.kz. Прокуратура Аксуского района выявила, что руководитель хозяйства незаконно продал третьим лицам более 2 000 гектаров пастбищных угодий без согласия совладельцев.
По иску прокурора суд признал сделку недействительной, а земли были возвращены законным владельцам. Решение уже вступило в силу. В надзорном органе подчеркнули, что будут и дальше защищать интересы граждан, особенно в вопросах, касающихся земли.
Ранее мы сообщали, что тысячи гектаров земли ушли в частные руки по поддельным документам в Туркестанской области.