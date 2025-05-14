В области Жетысу восстановлены земельные права 108 пайщиков крестьянского хозяйства "Матай", передаёт BaigeNews.kz. Прокуратура Аксуского района выявила, что руководитель хозяйства незаконно продал третьим лицам более 2 000 гектаров пастбищных угодий без согласия совладельцев.

По иску прокурора суд признал сделку недействительной, а земли были возвращены законным владельцам. Решение уже вступило в силу. В надзорном органе подчеркнули, что будут и дальше защищать интересы граждан, особенно в вопросах, касающихся земли.

Ранее мы сообщали, что тысячи гектаров земли ушли в частные руки по поддельным документам в Туркестанской области.