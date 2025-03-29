Федеральный суд США вынес временный запрет на увольнение более 1200 сотрудников медиакорпорации "Голос Америки" (VOA), которая финансируется государством. Решение принял судья Федерального окружного суда на Манхэттене Джеймс Пол Эткен, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на The New York Times.

Суд постановил, что Агентство США по глобальным медиа (USAGM), управляющее работой VOA, не может сокращать, увольнять или отправлять в неоплачиваемый отпуск сотрудников, а также закрывать офисы и отзывать работников из-за рубежа.

Этот вердикт стал ответом на иск, поданный журналистами VOA, профсоюзами и правозащитниками из организации "Репортеры без границ". Истцы заявили, что сокращения противоречат решениям судов, которые ранее закрепляли независимость VOA от вмешательства Белого дома.

О планах массовых увольнений стало известно две недели назад. Администрация президента США Дональда Трампа сократила финансирование агентства USAGM, что привело к риску прекращения работы VOA и других государственных иновещательных СМИ.

Республиканцы, включая самого Трампа, обвиняли "Голос Америки" в предвзятости и недостаточной поддержке "проамериканских ценностей". В ответ представители СМИ подчеркивали, что их миссия – беспристрастное освещение событий, а не пропаганда.

Решение суда уже приветствовала организация "Репортеры без границ". Глава американского отделения Клейтон Веймерс призвал администрацию разблокировать финансирование и восстановить сотрудников в должностях.

Параллельно в Вашингтоне идет процесс по иску "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" против USAGM. Суд уже запретил агентству предпринимать действия, способные привести к закрытию медиакорпорации.

Пока неизвестно, будет ли решение суда окончательным. Однако на данный момент суд запретил сокращения, а сотрудники VOA продолжат работать. Истцы надеются, что окончательный вердикт закрепит независимость радиостанции, существующей с 1942 года и освещающей события по всему миру.