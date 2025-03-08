Федеральный суд в Миссури удовлетворил иск генпрокурора штата, признав правительство КНР ответственным за ошибки, связанные с распространением коронавируса SARS-CoV-2 и началом пандемии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на DW.

Наложенный на Пекин штраф в размере 24 млрд долларов предполагается взыскать путем изъятия китайских активов.

По мнению судьи, власти Китая "вводили мир в заблуждение" относительно опасности и масштабов распространения коронавируса и "предпринимали монополистские меры по накоплению средств индивидуальной защиты". Эти действия якобы и привели к тому, что США не отреагировали на начало пандемии на ранней стадии и не закупили достаточное количество необходимого оборудования для медицинских работников.

Представитель посольства Китая в Вашингтоне Лю Пэнъюй заявил, что его правительство не признает решение суда.

"Если интересы Китая будут ущемлены, мы решительно примем ответные контрмеры в соответствии с международным правом", - указал он.

Миссури стал первым штатом США, подавшим к Китаю иск из-за ковида.