Суд в Павлодаре восстановил право сироты на жильё

В Павлодарской области суд восстановил жилищные права сироты, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщает областной суд, истец с 2009-го по 2016 год воспитывался и проживал в школе-интернате для детей-сирот. В тот период поставлен в очередь на получение жилья из государственного жилищного фонда. По достижении совершеннолетия стал проживать в арендованном жилье в Павлодаре. Для трудоустройства временно прописался в Экибастузе, где не имел постоянного места жительства.

"Городская жилищная комиссия приняла решение о снятии истца с очередности в связи с выездом на постоянное жительство в другой населённый пункт. Решением суда восстановлены жилищные права истца, поскольку временная прописка по месту работы не является постоянным местом жительства гражданина", – сообщили в суде.

Суд посчитал разумным и справедливым применение норм пункта 1 статьи 73 Закона о жилищных отношениях, поскольку дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, признанные нуждающимися в жилище и поставленные на учёт, не подлежат снятию с учёта до получения жилища.

Судебный акт вступил в законную силу, исполнен.