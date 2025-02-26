  • 26 Февраля, 18:57
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Суд в Мангистау вынес приговор уклонисту от службы в армии

Попытка избежать армии обернулась судимостью.

Сегодня, 17:44
АВТОР
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almaty.sud.kz Сегодня, 17:44
Сегодня, 17:44
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Фото: almaty.sud.kz

В Тупкараганском районном суде рассмотрено уголовное дело в отношении гражданина Д., обвиняемого в уклонении от призыва на воинскую службу, передаёт BaigeNews.kz.

Судом установлено, что Д. 25 декабря 2023 года поступил на бесплатное обучение в военно-техническое училище в городе Уральск. После завершения обучения он получил водительское удостоверение и, осознавая, что после окончания обучения подлежит призыву, умышленно уклонился от военной службы в Вооруженных силах Республики Казахстан.

Позиции сторон:

  • Прокурор потребовал признать Д. виновным и назначить наказание в виде 9 месяцев ограничения свободы.

  • Защита просила назначить наказание, не связанное с лишением свободы.

  • Представитель государства настаивал на назначении наказания по закону и взыскании причиненного ущерба.

  • Подсудимый признал вину и также просил суд учесть смягчающие обстоятельства.

Суд учел в качестве смягчающих обстоятельств раскаяние подсудимого, отсутствие судимости и отсутствие отягчающих факторов. В результате суд приговорил Д. к 6 месяцам ограничения свободы.

Кроме того, гражданский иск был удовлетворен полностью – с подсудимого взыскано 558 765 тенге в пользу государства.

Приговор суда не вступил в законную силу.

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