В Тупкараганском районном суде рассмотрено уголовное дело в отношении гражданина Д., обвиняемого в уклонении от призыва на воинскую службу, передаёт BaigeNews.kz.

Судом установлено, что Д. 25 декабря 2023 года поступил на бесплатное обучение в военно-техническое училище в городе Уральск. После завершения обучения он получил водительское удостоверение и, осознавая, что после окончания обучения подлежит призыву, умышленно уклонился от военной службы в Вооруженных силах Республики Казахстан.

Позиции сторон:

Прокурор потребовал признать Д. виновным и назначить наказание в виде 9 месяцев ограничения свободы.

Защита просила назначить наказание, не связанное с лишением свободы.

Представитель государства настаивал на назначении наказания по закону и взыскании причиненного ущерба.

Подсудимый признал вину и также просил суд учесть смягчающие обстоятельства.

Суд учел в качестве смягчающих обстоятельств раскаяние подсудимого, отсутствие судимости и отсутствие отягчающих факторов. В результате суд приговорил Д. к 6 месяцам ограничения свободы.

Кроме того, гражданский иск был удовлетворен полностью – с подсудимого взыскано 558 765 тенге в пользу государства.

Приговор суда не вступил в законную силу.