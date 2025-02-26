Суд в Мангистау вынес приговор уклонисту от службы в армии
Попытка избежать армии обернулась судимостью.
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В Тупкараганском районном суде рассмотрено уголовное дело в отношении гражданина Д., обвиняемого в уклонении от призыва на воинскую службу, передаёт BaigeNews.kz.
Судом установлено, что Д. 25 декабря 2023 года поступил на бесплатное обучение в военно-техническое училище в городе Уральск. После завершения обучения он получил водительское удостоверение и, осознавая, что после окончания обучения подлежит призыву, умышленно уклонился от военной службы в Вооруженных силах Республики Казахстан.
Позиции сторон:
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Прокурор потребовал признать Д. виновным и назначить наказание в виде 9 месяцев ограничения свободы.
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Защита просила назначить наказание, не связанное с лишением свободы.
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Представитель государства настаивал на назначении наказания по закону и взыскании причиненного ущерба.
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Подсудимый признал вину и также просил суд учесть смягчающие обстоятельства.
Суд учел в качестве смягчающих обстоятельств раскаяние подсудимого, отсутствие судимости и отсутствие отягчающих факторов. В результате суд приговорил Д. к 6 месяцам ограничения свободы.
Кроме того, гражданский иск был удовлетворен полностью – с подсудимого взыскано 558 765 тенге в пользу государства.
Приговор суда не вступил в законную силу.
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