Межрайонный суд по уголовным делам Астаны рассмотрел дело в отношении 28-летней женщины, обвиняемой в оскорблениях, передаёт BaigeNews.kz.

Из материалов дела известно, что с 8 сентября по 20 октября 2024 года подсудимая отправляла нецензурные текстовые и аудиосообщения своей знакомой в мобильном приложении WhatsApp, унижая её честь и достоинство.

Потерпевшая потребовала возмещения морального ущерба в размере 150 000 тенге, а также компенсации представительских расходов (250 000 тенге) и затрат на проведение экспертизы (130 000 тенге).

Суд признал подсудимую виновной и назначил ей штраф в размере 20 МРП (73 840 тенге). Кроме того, с осужденной взыскали компенсацию морального вреда в размере 100 000 тенге и покрытие всех указанных расходов пострадавшей стороны.

Приговор ещё не вступил в законную силу.