Суд утвердил приговор сыну экс-чиновника из Дагестана за убийство Томирис Байсафы

И вот, в ходе сегодняшнего заседания Московского городского суда, присяжные единодушно сочли доказанным тот факт, что Муртазали Меджидов — сын бывшего вице-премьера Дагестана — вытолкнул студентку МГИМО из Казахстана Томирис Байсафу из окна.

Молодой человек обвинялся в убийстве студентки МГИМО прямо в аудитории учебного заведения.

Трагедия произошла весной 2018 года. Меджидов заперся со своей знакомой, студенткой Томирис Байсафа, в одной из аудиторий. Между молодыми людьми вспыхнула ссора. В какой-то момент Томирис выпала из окна. Падение с 4-го этажа оказалось роковым — через несколько дней девушка скончалась.

Меджидов настаивал, что Байсафа сама выпала из окна — то ли случайно, то ли намеренно. Многочисленные экспертизы и показания свидетелей опровергли его слова: мужчина вытолкнул студентку. Однако первый приговор оказался в пользу подозреваемого — его признали невиновным. Прокуратура обжаловала решение суда. Повторный вердикт Меджидову — виновен.

Напомним, ранее присяжные оправдали Муртузали Меджидова. Но Мосгорсуд отменил приговор и направил дело на пересмотр.

Все подробности по этому делу можно прочитать здесь.