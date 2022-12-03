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sputniknews.kz Сегодня, 00:24
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Сегодня, 00:24
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Фото: sputniknews.kz

Суд утвердил приговор сыну экс-чиновника из Дагестана за убийство Томирис Байсафы

Мосгорсуд в пятницу утвердил 13 лет колонии строгого режима для сына бывшего высокопоставленного чиновника из Дагестана Муртузали Меджидова за убийство студентки МГИМО, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РИА Новости.
 
"Мосгорсуд оставил приговор Меджидову без изменения",- сообщили в пресс-службе суда.
 
Напомним, что июне этого года мать погибшей в Москве казахстанской студентки МГИМО Томирис Байсафы Жанна Ахметова направила апелляционную жалобу на приговор Никулинского районного суда в отношении Муртузали Меджидова. Затем 23 июня мать погибшей девушки сообщила, что завершилось судебное следствие и остались прения и вынесение вердикта.

И вот, в ходе сегодняшнего заседания Московского городского суда, присяжные единодушно сочли доказанным тот факт, что Муртазали Меджидов — сын бывшего вице-премьера Дагестана — вытолкнул студентку МГИМО из Казахстана Томирис Байсафу из окна.

Молодой человек обвинялся в убийстве студентки МГИМО прямо в аудитории учебного заведения.

Трагедия произошла весной 2018 года. Меджидов заперся со своей знакомой, студенткой Томирис Байсафа, в одной из аудиторий. Между молодыми людьми вспыхнула ссора. В какой-то момент Томирис выпала из окна. Падение с 4-го этажа оказалось роковым — через несколько дней девушка скончалась.

Меджидов настаивал, что Байсафа сама выпала из окна — то ли случайно, то ли намеренно. Многочисленные экспертизы и показания свидетелей опровергли его слова: мужчина вытолкнул студентку. Однако первый приговор оказался в пользу подозреваемого — его признали невиновным. Прокуратура обжаловала решение суда. Повторный вердикт Меджидову — виновен.

Напомним, ранее присяжные оправдали Муртузали Меджидова. Но Мосгорсуд отменил приговор и направил дело на пересмотр.

Все подробности по этому делу можно прочитать здесь.

 
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#Москва #Томирис Байсафа #суд
BaigeNews.kz
Сегодня, 00:24
60
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