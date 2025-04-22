Суд Тараза вынес приговор по громкому делу о хищении в больнице
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Осужден заместитель главного врача Городской многопрофильной больницы Жамбылской области, передаёт BaigeNews.kz.
Таразским городским судом оглашен приговор в отношении заместителя главного врача по экономическому и административно-хозяйственному обеспечению Городской многопрофильной больницы Жамбылской области Шаушеновой и главного бухгалтера Достаевой.
Они признаны виновными в хищении более 758 млн тенге бюджетных средств путем их незаконного перечисления по подложным документам аффилированному предприятию ТОО "Кайрат СК-Курылыс".
Наряду с этим, заместитель главного врача осуждена в легализации денежных средств, полученных преступным путем.
Приговором суда Шаушеновой назначено наказание в виде 9 лет, Достаевой - 6 лет лишения свободы.
Кроме того, осужденные лишены права занимать должности, связанные с финансовой деятельностью, сроком на 10 лет.
Судебный акт не вступил в законную силу.
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