Осужден заместитель главного врача Городской многопрофильной больницы Жамбылской области, передаёт BaigeNews.kz.

Таразским городским судом оглашен приговор в отношении заместителя главного врача по экономическому и административно-хозяйственному обеспечению Городской многопрофильной больницы Жамбылской области Шаушеновой и главного бухгалтера Достаевой.

Они признаны виновными в хищении более 758 млн тенге бюджетных средств путем их незаконного перечисления по подложным документам аффилированному предприятию ТОО "Кайрат СК-Курылыс".

Наряду с этим, заместитель главного врача осуждена в легализации денежных средств, полученных преступным путем.

Приговором суда Шаушеновой назначено наказание в виде 9 лет, Достаевой - 6 лет лишения свободы.

Кроме того, осужденные лишены права занимать должности, связанные с финансовой деятельностью, сроком на 10 лет.



Судебный акт не вступил в законную силу.

